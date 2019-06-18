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Четверо жителей Владимирской области до смерти избили бездомную. Об этом сообщил
Следствием и судом установлено, что 6 апреля 2018 года компания молодых людей похитили в сетевом магазине спиртное. Употребив алкоголь, соучастники направились к трубам теплотрассы, где живут бездомные.
Как пояснили молодые люди, им «просто хотелось избить и унизить кого-то».
На месте поочередно они нанесли 41-летней женщине множественные удары ногами, палкой, стеклянной бутылкой, а затем старший из соучастников совершил «иные насильственные действия сексуального характера».
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.
Интересы погибшей женщины на следствии и в суде представляла сестра, которая характеризовала ее как человека не конфликтного.
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим несовершеннолетним жителям Кольчугино и 19-летнему местному жителю.
19-летнему осужденному назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его 16-летний брат осужден к 6 годам лишения свободы с помещением в воспитательную колонию. Еще двое подростков 15 и 17 лет приговорены к лишению свободы сроком на 6 и 6,5 лет соответственно с помещением в воспитательную колонию.
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