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14:36, 18 июня 2019 154
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Четверо жителей Владимирской области до смерти избили бездомную

Четверо жителей Владимирской области до смерти избили бездомную

Четверо жителей Владимирской области до смерти избили бездомную. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

Следствием и судом установлено, что 6 апреля 2018 года компания молодых людей похитили в сетевом магазине спиртное. Употребив алкоголь, соучастники направились к трубам теплотрассы, где живут бездомные.

Как пояснили молодые люди, им «просто хотелось избить и унизить кого-то».

На месте поочередно они нанесли 41-летней женщине множественные удары ногами, палкой, стеклянной бутылкой, а затем старший из соучастников совершил «иные насильственные действия сексуального характера».

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

Интересы погибшей женщины на следствии и в суде представляла сестра, которая характеризовала ее как человека не конфликтного.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим несовершеннолетним жителям Кольчугино и 19-летнему местному жителю.

19-летнему осужденному назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его 16-летний брат осужден к 6 годам лишения свободы с помещением в воспитательную колонию. Еще двое подростков 15 и 17 лет приговорены к лишению свободы сроком на 6 и 6,5 лет соответственно с помещением в воспитательную колонию.


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