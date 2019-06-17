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В России появится новая маркировка продуктов — так называемый светофор. ГОСТ на цветовую маркировку планируется принять в октябре, пишет газета «
Согласно документу, графические предупреждения разместят на упаковке или этикетке. Они будут представлять собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.
Предполагается, что ГОСТ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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