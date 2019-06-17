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В Мичуринском районе насмерть сбили велосипедиста. Об этом сообщил
ДТП произошло в воскресенье, 16 июня, в 16:40. На пятом километре автодороги «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов-ст.Никольское» водитель автомобиля ВАЗ-21101, мужчина 2000 года рождения, сбил велосипедиста 1972 года рождения, который пересекал проезжую часть справа налево.
В результате ДТП велосипедиста госпитализировалм в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», где в последствии он скончался.
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