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16:10, 14 июня 2019 190
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Владимирские следователи расследуют обстоятельства гибели маленького ребенка

Владимирские следователи расследуют обстоятельства гибели маленького ребенка

Владимирские следователи расследуют обстоятельства гибели маленького ребенка. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, 13 июня вечером многодетная семья прибыла в садовое товарищество в городе Коврове. Взрослые занимались делами, работали на огороде. Трое детей, старшему из которых 11 лет, находились в комнате, смотрели мультфильмы.

В определенный момент отец детей отъехал за строительными материалами, а мама вместе с младшим сыном в возрасте 1 года 10 месяцев вышла на участок.

Со слов женщины, она буквально на минуту зашла в дом, а когда вернулась, не обнаружила малыша. Разыскивая ребенка, она побежала к пруду, находящемуся на расстоянии около 80 метров от дома, и увидела сына в воде.

Попытки самостоятельно реанимировать ребенка не удавались, на машине «скорой медицинской помощи» мальчика в состоянии клинической смерти доставили в местную клинику. Врачи боролись за жизнь ребенка, но в 20 часов 25 минут 13 июня констатировали смерть мальчика.

Ребенок воспитывался в благополучной полной семье.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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