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Владимирские следователи расследуют обстоятельства гибели маленького ребенка. Об этом сообщил
По данным следствия, 13 июня вечером многодетная семья прибыла в садовое товарищество в городе Коврове. Взрослые занимались делами, работали на огороде. Трое детей, старшему из которых 11 лет, находились в комнате, смотрели мультфильмы.
В определенный момент отец детей отъехал за строительными материалами, а мама вместе с младшим сыном в возрасте 1 года 10 месяцев вышла на участок.
Со слов женщины, она буквально на минуту зашла в дом, а когда вернулась, не обнаружила малыша. Разыскивая ребенка, она побежала к пруду, находящемуся на расстоянии около 80 метров от дома, и увидела сына в воде.
Попытки самостоятельно реанимировать ребенка не удавались, на машине «скорой медицинской помощи» мальчика в состоянии клинической смерти доставили в местную клинику. Врачи боролись за жизнь ребенка, но в 20 часов 25 минут 13 июня констатировали смерть мальчика.
Ребенок воспитывался в благополучной полной семье.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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