Рязанским охотникам разрешили отстрелить 361 лося

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В Рязанской области увеличили лимит на добычу косуль и лосей. Соответствующее постановление губернатора опубликовали на сайте правительства во вторник, 11 июня.
С 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года охотники отстрелят 271 лося и 253 косули. Квоты на добычу животных распределят по конкретным охотничьим угодьям.
По сравнению с минувшим сезоном охоты, лимит добычи лосей увеличили на 90 особей, косуль — на 28.
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