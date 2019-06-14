Рязанская «Теплосеть» заплатит штраф за долгое отключение горячей воды летом

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Антимонопольщики назначили штраф МУП «РМПТС» за перерывы в поставке горячей воды в многоэтажки. Об этом сообщил сайт регионального управления ФАС.
В марте предприятие признали нарушившим часть 1 статьи 10
«РМПТС» признали виновным, организации назначили штраф в размере 188 196 рублей 95 копеек.
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.