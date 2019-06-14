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12:11, 14 июня 2019 228
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Рязанская «Теплосеть» заплатит штраф за долгое отключение горячей воды летом

Рязанская «Теплосеть» заплатит штраф за долгое отключение горячей воды летом

Антимонопольщики назначили штраф МУП «РМПТС» за перерывы в поставке горячей воды в многоэтажки. Об этом сообщил сайт регионального управления ФАС.

В марте предприятие признали нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в превышении подачи горячей воды в многоэтажки в летний период на срок более двух недель.

«РМПТС» признали виновным, организации назначили штраф в размере 188 196 рублей 95 копеек.


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