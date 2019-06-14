«Ростелеком» поддержал празднование Дня России в Рязани

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«Ростелеком» выступил ИТ-партнером праздничного мероприятия, организованного в Рязани ко Дню России. Для гостей провайдер подготовил тематическую фотозону на площади Ленина.
Помимо этого, чтобы в режиме онлайн транслировать происходящее по Wi-Fi для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, специалисты «Ростелекома» обеспечили организаторов праздника доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с.
«Как социально ориентированная компания, мы поддерживаем такие масштабные и важные для региона мероприятия, как День России. Для всех желающих мы организовали фотозону: рязанцы делали яркие фотографии на фоне нашего пресс-вола и делились ими в социальных сетях. Для обеспечения онлайн-трансляции с праздника „Ростелеком“ использовал свое стандартное решение — „Управляемый Wi-Fi“. Благодаря этому каждый, кто не смог прийти на мероприятие, смог наблюдать за торжеством в режиме онлайн», — прокомментировал Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком».
Как отметили представители компании, сервис «Управляемый Wi-Fi» — это гибкое решение для обеспечения цифрового комфорта клиентов бизнеса любого масштаба.
«Оно открывает массу возможностей для настройки и управления сетью: позволяет собирать и анализировать статистику, формировать под нужды бизнеса приветственную страницу. Настройки сети легко меняются в удобном личном кабинете продукта», — рассказали в «Ростелекоме».
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