Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:00, 14 июня 2019 133

«Ростелеком» поддержал празднование Дня России в Рязани

«Ростелеком» поддержал празднование Дня России в Рязани

«Ростелеком» выступил ИТ-партнером праздничного мероприятия, организованного в Рязани ко Дню России. Для гостей провайдер подготовил тематическую фотозону на площади Ленина.

Помимо этого, чтобы в режиме онлайн транслировать происходящее по Wi-Fi для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, специалисты «Ростелекома» обеспечили организаторов праздника доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

«Как социально ориентированная компания, мы поддерживаем такие масштабные и важные для региона мероприятия, как День России. Для всех желающих мы организовали фотозону: рязанцы делали яркие фотографии на фоне нашего пресс-вола и делились ими в социальных сетях. Для обеспечения онлайн-трансляции с праздника „Ростелеком“ использовал свое стандартное решение — „Управляемый Wi-Fi“. Благодаря этому каждый, кто не смог прийти на мероприятие, смог наблюдать за торжеством в режиме онлайн», — прокомментировал Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком».

Как отметили представители компании, сервис «Управляемый Wi-Fi» — это гибкое решение для обеспечения цифрового комфорта клиентов бизнеса любого масштаба.

«Оно открывает массу возможностей для настройки и управления сетью: позволяет собирать и анализировать статистику, формировать под нужды бизнеса приветственную страницу. Настройки сети легко меняются в удобном личном кабинете продукта», — рассказали в «Ростелекоме».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 857
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
1:46, 13 июня 2019 18 636
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:54, 13 июня 2019 18 185
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 1
10:47, 2 июня 2019 12 564
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 430
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум