Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд

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Сотрудникам внутренних дел разрешили отдыхать в Турции и Таиланде. Соответствующее распоряжение издал глава МВД Владимир Колокольцев, пишет «
Полицейским и сотрудникам других силовых ведомств запретили выезд в эти страны еще в 2014 году.
Список из 116 стран был обнародован МИДом. Спустя время в него добавили Китай, Вьетнам и Кубу, но самые популярные для отдыха страны, Турция и Таиланд, находились под запретом.
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