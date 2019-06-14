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17:38, 14 июня 2019 326
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Четверых тумских подростков обокрали на берегу пруда 1

Четверых тумских подростков обокрали на берегу пруда

Фото: Pixabay.com

Четверых тумских подростков обокрали на берегу пруда. Об этом сообщили в рязанском УМВД.

Мальчики в возрасте от 8 до 12 лет оставили рюкзаки с одеждой и телефонами у пруда в деревне Уткино. После купания они не нашли вещей и попросили прохожего позвонить их родителям. Те обратились в полицию.

Полицейские опросили местных жителей. Одна из женщин рассказала, что к дому ее соседей подходил пьяный 53-летний житель соседней деревни.

«Он был нетрезв и возможно искал компанию для продолжения застолья, но приятелей не застал и отправился обратно, — рассказали в пресс-службе. — Этот мужчина обязательно должен был дважды за небольшой промежуток времени пройти мимо пруда, где купались пострадавшие ребята».

Мужчина проговорился, что не знает о содержимом рюкзаков.

«Значит, он обратил на них внимание, — пришли к выводу оперативники. — Поймав его на слове, полицейские в ходе дальнейшего опроса установили причастность жителя деревни к краже».

Похищенное он припрятал недалеко от пруда. Краденое изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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