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Фото: Pixabay.com
Четверых тумских подростков обокрали на берегу пруда. Об этом
Мальчики в возрасте от 8 до 12 лет оставили рюкзаки с одеждой и телефонами у пруда в деревне Уткино. После купания они не нашли вещей и попросили прохожего позвонить их родителям. Те обратились в полицию.
Полицейские опросили местных жителей. Одна из женщин рассказала, что к дому ее соседей подходил пьяный 53-летний житель соседней деревни.
«Он был нетрезв и возможно искал компанию для продолжения застолья, но приятелей не застал и отправился обратно, — рассказали в пресс-службе. — Этот мужчина обязательно должен был дважды за небольшой промежуток времени пройти мимо пруда, где купались пострадавшие ребята».
Мужчина проговорился, что не знает о содержимом рюкзаков.
«Значит, он обратил на них внимание, — пришли к выводу оперативники. — Поймав его на слове, полицейские в ходе дальнейшего опроса установили причастность жителя деревни к краже».
Похищенное он припрятал недалеко от пруда. Краденое изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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