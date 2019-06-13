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10:31, 13 июня 2019 103
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В ремонте театра на Соборной нашли нарушения

В ремонте театра на Соборной нашли нарушения

В ремонте театра на Соборной нашли нарушения. Об этом сообщил сайт контрольно-счетной палаты Рязанской области.

Минкультуры Рязанской области выделило на ремонт хозчасти театра 105 тысяч 766 рублей.

После проверки действий ведомства выяснилось, что в 2017—2018 годах министерство не осуществляло финансовый и внутренний финансовый аудит учреждения. С октября по декабрь 2018 года здание реконструировали без разрешения на строительство.

Также стало известно, что театр оплатил подрядчику работы с завышением объемов и стоимости на сумму 318,5 тысячи рублей.

Помимо этого, нарушения нашли в порядке ведения документации на реконструкцию и модернизацию части здания.

Результаты проверки направят в облдуму и губернатору Рязанской области.

По фактам незаконного использования бюджетных средств материалы направили в прокуратуру.

В главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области по установленным фактам нарушений направили информационное письмо.

Представления внесли министру культуры и туризма Рязанской области и художественному руководителю ГАУК «Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи».

Напомним, театр на Соборной вновь переименовали в ТЮЗ.


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