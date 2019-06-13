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В ремонте театра на Соборной нашли нарушения. Об этом сообщил сайт контрольно-счетной палаты Рязанской области.
Минкультуры Рязанской области выделило на ремонт хозчасти театра 105 тысяч 766 рублей.
После проверки действий ведомства выяснилось, что в 2017—2018 годах министерство не осуществляло финансовый и внутренний финансовый аудит учреждения. С октября по декабрь 2018 года здание реконструировали без разрешения на строительство.
Также стало известно, что театр оплатил подрядчику работы с завышением объемов и стоимости на сумму 318,5 тысячи рублей.
Помимо этого, нарушения нашли в порядке ведения документации на реконструкцию и модернизацию части здания.
Результаты проверки направят в облдуму и губернатору Рязанской области.
По фактам незаконного использования бюджетных средств материалы направили в прокуратуру.
В главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области по установленным фактам нарушений направили информационное письмо.
Представления внесли министру культуры и туризма Рязанской области и художественному руководителю ГАУК «Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи».
Напомним, театр на Соборной
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