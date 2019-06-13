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В Калуге установили первые уличные туалеты. Об этом в четверг, 13 июня, пишет «
Общественные туалеты установили в сквере Мира. Судя по фото, они оборудованы пандусами и отдельными кабинками для инвалидов-колясочников.
Ранее калужане голосовали за места установки туалетов. Горожане выбрали Театральную площадь, площадь Победы, новый городской и губернский парки.
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