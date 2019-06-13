В четверг рязанские автоинспекторы проверят водителей грузовиков

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В четверг, 13 июня, рязанские автоинспекторы проверят водителей грузовиков. Об этом сообщила
Профилактическое мероприятие направят на пресечение нарушений ПДД.
Особое внимание автоинспекторы уделят техническому состоянию, комплектации транспортных средств.
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