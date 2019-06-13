Скопинского тракториста осудили за пьяное вождение

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Тракториста из Рязанской области осудили за пьяное вождение. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за подобное нарушение, сообщила
Известно, что 23 сентября 2018 года мужчина снова сел за руль трактора нетрезвым. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ.
Скопинец признал свою вину. Его приговорили к году в колонии-поселении и лишили «прав» на три года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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