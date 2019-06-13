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11:29, 13 июня 2019 145
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Скопинского тракториста осудили за пьяное вождение

Скопинского тракториста осудили за пьяное вождение

Тракториста из Рязанской области осудили за пьяное вождение. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за подобное нарушение, сообщила пресс-служба Скопинского райсуда.

Известно, что 23 сентября 2018 года мужчина снова сел за руль трактора нетрезвым. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ.

Скопинец признал свою вину. Его приговорили к году в колонии-поселении и лишили «прав» на три года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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