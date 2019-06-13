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13:34, 13 июня 2019 106
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Сасовец украл банковскую карту и оплатил онлайн-игры за 350 тысяч

Сасовец украл банковскую карту и оплатил онлайн-игры за 350 тысяч

Сасовца осудили за кражу денег с банковского счета в крупном размере. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что в один из дней января 2019 года осужденный похитил из кармана верхней одежды своего знакомого банковскую карту. Он воспользовался ею для оплаты услуг игр в интернете. На это он потратил 352 тысячи рублей.

В суде мужчина вину признал в полном объеме. Ему назначили год исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


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