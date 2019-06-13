Сасовец украл банковскую карту и оплатил онлайн-игры за 350 тысяч

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Сасовца осудили за кражу денег с банковского счета в крупном размере. Об этом сообщил
Установлено, что в один из дней января 2019 года осужденный похитил из кармана верхней одежды своего знакомого банковскую карту. Он воспользовался ею для оплаты услуг игр в интернете. На это он потратил 352 тысячи рублей.
В суде мужчина вину признал в полном объеме. Ему назначили год исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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