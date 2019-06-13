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С начала года рязанцы заплатили почти семь с половиной миллиардов рублей НДФЛ. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции в региональном УФНС в четверг, 13 июня.
По словам замруководителя регионального управления федеральной налоговой службы Михаила Минко, НДФЛ составляет более половины налоговых поступлений региона. Так, за первые полгода 2019 года в консолидированный бюджет области поступило 7,4 миллиардов рублей, что составило 105,6% от аналогичного периода в прошлом году.
Кроме того, Минко рассказал о механизмах борьбы с «теневой зарплатой».
«Решение проблемы легализации „теневой“ зарплаты продолжает оставаться одной из приоритетных, актуальных и острых задач на сегодняшний день», — отметил замруководителя регионального УФНС.
Налоговики напомнили о проверке задолженности через портал «Госуслуги», а также в 32 территориальных отделах МФЦ по области при предъявлении паспорта.
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