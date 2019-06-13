Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:55, 13 июня 2019 227
 0    0

С начала года рязанцы заплатили почти семь с половиной миллиардов рублей НДФЛ

С начала года рязанцы заплатили почти семь с половиной миллиардов рублей НДФЛ

С начала года рязанцы заплатили почти семь с половиной миллиардов рублей НДФЛ. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции в региональном УФНС в четверг, 13 июня.

По словам замруководителя регионального управления федеральной налоговой службы Михаила Минко, НДФЛ составляет более половины налоговых поступлений региона. Так, за первые полгода 2019 года в консолидированный бюджет области поступило 7,4 миллиардов рублей, что составило 105,6% от аналогичного периода в прошлом году.

Кроме того, Минко рассказал о механизмах борьбы с «теневой зарплатой».

«Решение проблемы легализации „теневой“ зарплаты продолжает оставаться одной из приоритетных, актуальных и острых задач на сегодняшний день», — отметил замруководителя регионального УФНС.

Налоговики напомнили о проверке задолженности через портал «Госуслуги», а также в 32 территориальных отделах МФЦ по области при предъявлении паспорта.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 599
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 892
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
1:46, 13 июня 2019 16 855
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 3
8:54, 13 июня 2019 14 546
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 1
10:47, 2 июня 2019 12 414
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум