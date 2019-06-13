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Эксперты проверили качество сыра в рязанских магазинах. Данные предоставила пресс-служба РИПИ.
Были закуплены сыры следующих производителей:
По результатам проведенной экспертизы один из семи образцов признали фальсификатом. Это сыр марки «Стародубский». В нем эксперты обнаружили растительные жиры, присутствие которых недопустимо по нормативам.
Отметим, что 29 ноября 2018 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции ТнВ «Сыр Стародубский» из-за повторного выявления растительных масел и жиров в сыре.
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