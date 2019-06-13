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15:33, 13 июня 2019 372
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Эксперты проверили качество сыра в рязанских магазинах

Эксперты проверили качество сыра в рязанских магазинах

Эксперты проверили качество сыра в рязанских магазинах. Данные предоставила пресс-служба РИПИ.

Были закуплены сыры следующих производителей:

  1. Вкуснотеево. Сыр «Тильзитер премиум», м.д.ж. в пересчете на сухое вещество 45.0%;
  2. ИЧАЛКИ. Сыр «Голландский», м.д.ж. 45%;
  3. ИЧАЛКИ, Сыр «Диетический», м.д.ж. 27%;
  4. Каждый День. Сыр фасованный «Костромской», м.д.ж. в сухом веществе 45.0%;
  5. Сыр «Российский» полутвердый круглый, м.д.ж. в сухом веществе 50%;
  6. ТнВ «Сыр Стародубский». Сыр «Костромской», м.д.ж. в сухом веществе 45%;
  7. Сыробогатов. Сыр фасованный «Российский», м.д.ж. в сухом веществе 50%.

По результатам проведенной экспертизы один из семи образцов признали фальсификатом. Это сыр марки «Стародубский». В нем эксперты обнаружили растительные жиры, присутствие которых недопустимо по нормативам.

Отметим, что 29 ноября ﻿2018 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции ТнВ «Сыр Стародубский» из-за повторного выявления растительных масел и жиров в сыре.


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