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10:08, 12 июня 2019 454
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Тумчанин украл у дачника мопед и выдавал его за свой

Тумчанин украл у дачника мопед и выдавал его за свой

Фото: Pixabay.com

Тумчанин украл у дачника мопед и выдавал его за свой. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

В полицию обратился 44-летний житель Рязанского района. Он рассказал, что кто-то взломал замок на его даче в Туме и украл мопед, водонагреватель и бензопилу.

Оперативники опросили жителей поселка и выяснили, что некоторое время назад 31-летний мужчина продавал похожий мопед.

«Полицейские выяснили, что он пользуется мопедом, похожим на краденый, но житель поселка пытался уверить полицейских — это его мопед. В подтверждение он предъявлял документы на мопед аналогичной модели», — уточнили в пресс-службе.

Это подтверждали жена и родственники мужчины. Дома у него других похищенных предметов не нашли.

В это время полицейские узнали, что в поселке пытаются продать бензопилу, похожую на похищенную.

«И вновь указывали на 31-летнего местного жителя. От этой информации мужчине не удалось отмахнуться», — говорится в релизе.

Как оказалось, злоумышленник прятал похищенное у родственников, а мопед выдавал за свой, используя документы на аналогичное транспортное средство.

Краденое изъяли.

На тумчанина завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ему грозит до шести лет тюрьмы.


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