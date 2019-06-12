RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Тумчанин украл у дачника мопед и выдавал его за свой. Об этом
В полицию обратился 44-летний житель Рязанского района. Он рассказал, что кто-то взломал замок на его даче в Туме и украл мопед, водонагреватель и бензопилу.
Оперативники опросили жителей поселка и выяснили, что некоторое время назад 31-летний мужчина продавал похожий мопед.
«Полицейские выяснили, что он пользуется мопедом, похожим на краденый, но житель поселка пытался уверить полицейских — это его мопед. В подтверждение он предъявлял документы на мопед аналогичной модели», — уточнили в пресс-службе.
Это подтверждали жена и родственники мужчины. Дома у него других похищенных предметов не нашли.
В это время полицейские узнали, что в поселке пытаются продать бензопилу, похожую на похищенную.
«И вновь указывали на 31-летнего местного жителя. От этой информации мужчине не удалось отмахнуться», — говорится в релизе.
Как оказалось, злоумышленник прятал похищенное у родственников, а мопед выдавал за свой, используя документы на аналогичное транспортное средство.
Краденое изъяли.
На тумчанина завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАндрей Любимов выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Рязани
|
cледующая новость →Любимов поздравил рязанцев с Днем России
В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».