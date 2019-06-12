На марше против сфабрикованных дел в Москве задержали более 400 человек

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Московская полиция задержала более 400 человек на марше против фабрикации уголовных дел. Об этом сообщает «
Среди задержанных много журналистов.
Участники акции собирались пройти от Чистых прудов до здания московского управления МВД на Петровке. Марш не был согласован городскими властями. Полиция жестко разогнала акцию.
Фото: кадр из видео «
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