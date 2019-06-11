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Жителя Калужской области осудят за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщила
Авария произошла 26 июня 2018 года на 72 километре трассы «Брянск — Людиново — Киров» — А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль».
68-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris на высокой скорости выехал на правую обочину, не справившись с управлением своего транспортного средства, а затем выехал «встречку», где столкнулся с Renault Logan.
В результате аварии пассажир Renault, жительница города Людиново 1937 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью.
Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.
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