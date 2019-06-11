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Владимирец ударил мужчину и забрал у него деньги возле кафе. Об этом сообщила
В ночь с 16 на 17 мая между 25-летним подозреваемым и 36-летним потерпевшим произошел конфликт, который продолжился на улице. Фигурант нанес оппоненту несколько ударов, вытащил у него из кармана 2000 рублей и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.