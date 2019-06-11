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В России изменятся правила выезда детей за границу. Об этом написал
Если раньше заявление о несогласии на выезд ребенка за границу подавалось в погранслужбу, то с 12 июня его необходимо направлять в территориальные органы МВД.
Поправки вступят в силу с 12 июня.
«В связи с этим с 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина», — сообщили в ведомстве.
При этом ребенку, если он путешествует за рубеж вместе хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или же попечителей, согласие второго родителя на выезд ребенка за границу не требуется.
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