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В ночь с 10 на 11 июня в Махачкале произошел взрыв на нефтяном танкере. Об этом пишет
В результате инцидента погиб один человек, еще двое считаются пропавшими без вести.
«Всего шесть человек было на борту, трое пострадали», — сказал собеседник агентства, добавив, что найдено тело одного из трех других людей, пропавших после взрыва.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв прозошел во время перекачки нефти.
«В 04:38 поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении», — сказали в ведомстве.
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