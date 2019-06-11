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В Ефремове мужчина убил брата кухонным ножом. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщил
По версии следствия, д Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина подверг словесной критике обвиняемого и стал оскорблять его нецензурной бранью. В результате местный житель кухонным ножом нанес потерпевшему несколько ударов в область шеи и головы. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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