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Тамбовчан призвали быть аккуратными из-за грозы и ветра. Сообщение опубликовали на
По данным синоптиков, в понедельник, 11 июня, в ближайшие 3-6 часов на территории Тамбовской области ожидаются грозы и порывы северного ветра до 17 метров в секунду.
«При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части. Переходите дорогу только в обозначенных местах. Если вы оказались на улице, то избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и снижать скорость вблизи учреждений образования, здравоохранения, а также в районе пешеходных переходов», — говорится в сообщении.
В случае возникновения ЧС жителям города порекомендовали сообщить об этом по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области 8 (4752)72-99-50.
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