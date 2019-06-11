С начала года на дорогах Рязанской области погибли 14 пешеходов

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С начала года в регионе произошло более 160 ДТП с участием пешеходов, в которых 14 человек погибли. Об этом написала ГТРК «
При этом на зебрах произошло всего 14 аварий — большая часть ДТП случается по вине самих пешеходов, когда они переходят проезжую часть в неустановленном месте. Всего инспекторами пресечено более 5 500 нарушений правил со стороны пешеходов.
Фото ГТРК «Ока»
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.