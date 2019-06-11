На даче во Владимире охранник случайно застрелил приятеля

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На даче во Владимире сотрудник ЧОПа случайно застрелил приятеля. Об этом сообщила
Установлено, что 4 марта 2019 года обвиняемый находился на даче в черте города. У колодца, куда он пришел за водой, встретил знакомого, который приехал в дачный поселок за инструментом для ремонта. Обвиняемый пригласил его в гости, мужчины распивали спиртное, разговорились об охоте.
Мужчина, увлекающийся охотой, решил продемонстрировать гостю ружье, которое хранил в заряженном виде под кроватью в комнате. Знакомый хозяина дома потянулся в сторону ствола, обвиняемый одернул оружие на себя и нажал на спусковой курок.
Пуля 16 калибра попала в область грудной клетки потерпевшего. Раненого знакомого обвиняемый поместил на сани и довез до поста охраны очистных сооружений.
Прибывшие на место врачи доставили 56-летний владимирца в больницу, где через несколько часов он скончался.
Как пояснил охранник ЧОПа, охотничье двуствольное ружье в заряженном виде он хранил в доме для самообороны.
Он полностью признал и раскаялся. Оружие изъяли.
Уголовное дело направили в суд.
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