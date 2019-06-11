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16:55, 11 июня 2019 73
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Липчанин оплатил полумиллионный долг, чтобы зарегистрировать свою машину

Липчанин оплатил полумиллионный долг, чтобы зарегистрировать свою машину

Липчанин оплатил полумиллионный долг, чтобы зарегистрировать свою машину, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

С мужчины взыскивали 700 тысяч рублей морального вреда, причиненного в результате ДТП, Ежемесячно из его зарплаты удерживалось по 5 220 рублей.

«Должник не спешил оплачивать задолженность в полном объеме. У него нашли автомобиль Honda в собственности», — отметили в пресс-службе.

После этого приставы вынесли постановление о запрете «на регистрационные действия в отношении транспортного средства».

Мужчина, планируя продать машину, разместил объявление об этом в интернете. Однако из-за наличия запрета покупательский спрос отсутствовал .

«Не сумев реализовать свой план, должник оплатил оставшийся долг в размере более 590 тысяч рублей», — добавили приставы.


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