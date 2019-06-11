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Липчанин оплатил полумиллионный долг, чтобы зарегистрировать свою машину, сообщила
С мужчины взыскивали 700 тысяч рублей морального вреда, причиненного в результате ДТП, Ежемесячно из его зарплаты удерживалось по 5 220 рублей.
«Должник не спешил оплачивать задолженность в полном объеме. У него нашли автомобиль Honda в собственности», — отметили в пресс-службе.
После этого приставы вынесли постановление о запрете «на регистрационные действия в отношении транспортного средства».
Мужчина, планируя продать машину, разместил объявление об этом в интернете. Однако из-за наличия запрета покупательский спрос отсутствовал .
«Не сумев реализовать свой план, должник оплатил оставшийся долг в размере более 590 тысяч рублей», — добавили приставы.
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