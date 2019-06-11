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15:53, 11 июня 2019 90
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Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Во вторник, 11 июня, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, 12 июня на территории области сохранится аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы.

Рязанцев призвали воздержаться от посещения лесов и разведения костров около лесных массивов.


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