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Во вторник, 11 июня, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, 12 июня на территории области сохранится аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы.
Рязанцев призвали воздержаться от посещения лесов и разведения костров около лесных массивов.
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.