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Безработный житель Ефремова украл телефон в супермаркете. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тульской области.
По предварительным данным, потерпевший оставил свое имущество на проверочном столе в магазине. Нанесенный ущерб составил 18 тысяч рублей.
Полицейские по камерам видеонаблюдения предположили, что к краже причастен 45-летний местный житель. В дальнейшем эта версия подтвердилась.
Похищенное изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.