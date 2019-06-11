Баба Яга, Аленушка и Горыныч. В Михайловском районе появится парк со скульптурами сказочных героев

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В Михайловском районе появится парк со скульптурами сказочных героев. Тендеры на благоустройство зеленой зоны в поселке Октябрьский опубликовали на сайте госзакупок.
Парк благоустроят в стиле русских сказок и былин с детскими и игровыми площадками. Здесь появятся скамейки, урны и фонари.
На территории установят несколько скульптур:
Арт-объекты изготовит скульптор Олег Седов.
На благоустройство парка потратят 7,5 млн рублей, еще шесть — на скульптуры.
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