Во вторник в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды

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Во вторник, 11 июня, в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +25, +30 градусов.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.