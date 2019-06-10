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13:37, 10 июня 2019 557
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Во вторник в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды

Во вторник в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды

Во вторник, 11 июня, в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +25, +30 градусов.


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