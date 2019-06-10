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15:22, 10 июня 2019 67
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В Песочне появится новая площадка для выгула собак

В Песочне появится новая площадка для выгула собак

В Песочне появится новая площадка для выгула собак. Об этом RZN.info сообщила мэрия в ответе на запрос редакции.

Новую площадку планируют разместить на месте зеленой зоны в районе домов №№ 15 и 17 Советской армии.

Место должно быть организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами, поэтому подбор площадки продолжается.

Отметим, что одну из площадок для выгула собак в Песочне на улице Зубковой демонтировали.

На ее месте строят ФОК с бассейном.


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