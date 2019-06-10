RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Песочне появится новая площадка для выгула собак. Об этом RZN.info сообщила мэрия в ответе на запрос редакции.
Новую площадку планируют разместить на месте зеленой зоны в районе домов №№ 15 и 17 Советской армии.
Место должно быть организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами, поэтому подбор площадки продолжается.
Отметим, что одну из площадок для выгула собак в Песочне на улице Зубковой демонтировали.
На ее месте
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанского оператора по «мусорной реформе» обвинили в неверном формировании цен
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.