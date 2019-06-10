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22:21, 10 июня 2019 123
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Рязанец в третий раз сел за руль пьяным и получил реальный срок

Рязанец в третий раз сел за руль пьяным и получил реальный срок

Рязанец, которого трижды ловили пьяным за рулем, получил реальный срок. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

В первый раз нарушителя задержали в июне 2018 года. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили «прав» на полтора года.

В декабре 2018 года рязанец снова попался. На этот раз его приговорили к 180 часам обязательных работ и лишили «прав» на два года.

Однако в феврале 2019 года мужчина снова сел за руль пьяным. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Нарушителя приговорили к двум месяцам заключения в колонии-поселении и лишили «прав» на три года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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