Рязанец в третий раз сел за руль пьяным и получил реальный срок

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Рязанец, которого трижды ловили пьяным за рулем, получил реальный срок. Об этом сообщил
В первый раз нарушителя задержали в июне 2018 года. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили «прав» на полтора года.
В декабре 2018 года рязанец снова попался. На этот раз его приговорили к 180 часам обязательных работ и лишили «прав» на два года.
Однако в феврале 2019 года мужчина снова сел за руль пьяным. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.
Нарушителя приговорили к двум месяцам заключения в колонии-поселении и лишили «прав» на три года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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