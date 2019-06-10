На ярмарках в Рязани продали почти 15 тонн молока и три тонны земляники

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На ярмарках выходного дня в Рязани продали почти 15 тонн молока, информирует региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.
В субботу, 8 июня, торговали 198 производителей на 316 местах.
Всего продали 8,4 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 14,5 тонн молока, 6,5 тонн хлеба, 300 килограммов живой рыбы, 300 килограммов меда, 3 тонны картофеля, 2,5 тонны овощей, 350 килограммов яблок и 3,6 тонн садовой земляники.
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 15 июня, на следующих площадках: Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».
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