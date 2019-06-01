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Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ. Об этом сообщило РИА
Как отметило издание, это не повлияло на обработку результатов экзаменов.
«Задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей. Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов», — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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