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21:03, 1 июня 2019 234
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Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ. Об этом сообщило РИА Новости.

Как отметило издание, это не повлияло на обработку результатов экзаменов.

«Задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей. Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов», — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит ‪с 27 мая по 1 июля‬. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.


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