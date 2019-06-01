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17:27, 1 июня 2019 165
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Apple решила отказаться от iTunes

Apple решила отказаться от iTunes

Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Bloomberg.

Предполагается, что глава компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019.

«Будут запущены три новых приложения для Mac: Music, TV и Podcasts — для замены iTunes. Это соответствует стратегии медиа-приложений Apple на iPhone и iPad. Без iTunes клиенты могут управлять своими гаджетами Apple через приложение Music», — пишет агентство.

Apple запустила медиаплеер iTunes в 2001 году.


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