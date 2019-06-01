Apple решила отказаться от iTunes

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Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes. Об этом написали «
Предполагается, что глава компании Тим Кук объявит об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019.
«Будут запущены три новых приложения для Mac: Music, TV и Podcasts — для замены iTunes. Это соответствует стратегии медиа-приложений Apple на iPhone и iPad. Без iTunes клиенты могут управлять своими гаджетами Apple через приложение Music», — пишет агентство.
Apple запустила медиаплеер iTunes в 2001 году.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.