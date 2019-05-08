За год набор для шашлыка подорожал на 16% - исследование

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За год цена набор для шашлыка выросла на 16%. Об этом передает
Компания проанализировала, сколько россияне потратили с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита. Цены сравнили с тем же периодом прошлого года.
В эти майские праздники затраты составили в среднем 970 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 16%.
На эту сумму россияне покупали минимальный шашлычный набор, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг.
Средний чек за готовую порцию шашлыка составил 320 рублей, что больше на 13%, чем в прошлом году.
Средняя цена за мангалы составила 420 рублей, что на 19% выше, чем в прошлом году.
Цена на шампуры стала выше на 9% (145 рублей), средства для розжига — на 35% (85 рублей).
Отмечается, что чаще всего россияне покупали шашлыки из свинины.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Красной площади полицейский покончил с собой
|
cледующая новость →Во Владимирской области подросток умер, надышавшись газом
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.