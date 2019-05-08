Водителю, устроившему смертельное ДТП с детьми в Калужской области, предъявили обвинение

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Водителю Toyota, устроившему смертельное ДТП с детьми в Калужской области, предъявили обвинение, сообщил
Авария произшла на 94 километре трассы М3 «Украина», в четверг, 2 мая.
По версии следствия, 67-летний обвиняемый ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, и столкнулся с Chevrolet и Daewoo.
После этого Chevrolet выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota под управлением женщины. Последнюю развернуло, и она столкнулась с Honda.
В результате аварии пятилетний мальчик скончался, 12-летнияя девочка с тяжелыми травмами находится в одной из клиник Москвы, водитель Toyota и двое детей с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Калужскую областную больницу, еще двум детям помощь была оказана на месте. Также в областную больницу госпитализирован водитель Chevrolet.
Обвиняемый, располагая информацией о пострадавших, покинул место происшествия. В тот же день около 16:00 на 245 километре Киевской трассы произошло второе ДТП с участием Toyota. Машина столкнулась с трактором и съехала в кювет. Водитель попал в реанимацию. Как только его состояние улучшилось, мужчине предъявили обвинение.
Пенсионеру грозит от двух до семи лет лишения свободы по статье «Нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставление места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Фото «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТуляк из ревности поджег дачу возлюбленной
|
cледующая новость →В Ряжске пенсионер ушел из больницы и пропал
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.