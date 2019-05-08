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12:43, 8 мая 2019 142
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Водителю, устроившему смертельное ДТП с детьми в Калужской области, предъявили обвинение

Водителю, устроившему смертельное ДТП с детьми в Калужской области, предъявили обвинение

Водителю Toyota, устроившему смертельное ДТП с детьми в Калужской области, предъявили обвинение, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Авария произшла на 94 километре трассы М3 «Украина», в четверг, 2 мая.

По версии следствия, 67-летний обвиняемый ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, и столкнулся с Chevrolet и Daewoo.

После этого Chevrolet выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota под управлением женщины. Последнюю развернуло, и она столкнулась с Honda.

В результате аварии пятилетний мальчик скончался, 12-летнияя девочка с тяжелыми травмами находится в одной из клиник Москвы, водитель Toyota и двое детей с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Калужскую областную больницу, еще двум детям помощь была оказана на месте. Также в областную больницу госпитализирован водитель Chevrolet.

Обвиняемый, располагая информацией о пострадавших, покинул место происшествия. В тот же день около 16:00 на 245 километре Киевской трассы произошло второе ДТП с участием Toyota. Машина столкнулась с трактором и съехала в кювет. Водитель попал в реанимацию. Как только его состояние улучшилось, мужчине предъявили обвинение.

Пенсионеру грозит от двух до семи лет лишения свободы по статье «Нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставление места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Фото «KP40.Ru»


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