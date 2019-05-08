Во Владимирской области водителя насмерть сбили во время замены колеса

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Фото: Pixabay.com
Во Владимирской области водителя сбили во время замены колеса, пишут «
Авария произошла вечером 7 мая на трассе М-7 Волга.
51-летний мужчина менял заднее левое колесо на полуприцепе. В это время со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы ехала фура Mercedes и сбила мужчину.
Он скончался на месте ДТП.
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