В Ростове-на-Дону отменили вылет SSJ из-за неполадки

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Фото: Pixabay.com
В среду, 8 мая, в аэропорту Ростове-на-Дону отменили вылет Sukhoi Superjet 100 (SSJ) из-за неполадки. Самолет должен был отправиться в Москву в 5:40, передает
После посадки пассажиров сняли с борта из-за технической неисправности. Они полетели другими рейсами.
Вечером в воскресенье, 5 мая, в столичном аэропорту Шереметьево лайнер SSJ авиакомпании «Аэрофлот» совершил жесткую посадку. У самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего огонь перекинулся на хвостовую часть.
Погиб
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