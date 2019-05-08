В День Победы ограничат движение по трассе М-5 в Рязанской области

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На время митингов в День Победы временно ограничат движение на трассе М-5 в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».
Так, митинг пройдет у Обелиска павшим воинам в Шацке — с 9:30 до 11:00 проезд перекроют на участке трассы с 352 по км 353 км. Движение транспортных средств организуют в обход города.
Кроме того, с 9:55 до 10:15 проезд ограничат на 310-м км трассы в Путятине, где запланировано праздничное шествие.
Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбрать альтернативные маршруты движения.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.