В честь Дня Победы РНПК организовала праздничный концерт

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», совместно с префектурой Железнодорожного района города организовала праздничный концерт, посвященный 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Гостями мероприятия стали более 500 ветеранов, тружеников тыла и бывших работников нефтезавода. Для них с музыкальными и танцевальными номерами выступили творческие коллективы города и столицы.
Во время концерта память тех, кто не вернулся с полей сражений, почтили минутой молчания.
Заслуженный артист России Борис Галкин и обладательница премии «Надежда России» Инна Разумихина представили рязанцам литературно-музыкальную программу «В пылающий адрес войны…». Со сцены звучали стихи Сергея Есенина и поэтов-фронтовиков, песни военных лет. Артисты также прочитали письма с передовой, написанные во время войны.
«Как подходит праздник, то получается волнение какое-то, — признался ветеран Иван Богданов. — В эти дни вспоминаешь все: про войну, про военные годы, про однополчан. Очень нам нужны и важны такие встречи».
По словам ветерана Ивана Полякова, такие мероприятия нужно проводить обязательно. «Больше привлекать народу. Молодежи объяснять и рассказывать о войне, а то сейчас многие говорят: „а чего там, подумаешь“. А ведь у всех было по-разному, кто-то не вернулся с фронта, а мне повезло — вот я, видите, стою перед вами», — сказал он.
Праздник прошел в рамках программы РНПК по корпоративному добровольчеству. С начала апреля работники компании провели серию субботников по благоустройству и санитарной очистке города, посадили ели во дворе Турлатовской школы, приняли участие в лесовосстановительных работах в Рыбновском районе.
К 74 годовщине со дня Победы АО «РНПК» также проводит ряд мероприятий. Всю эту неделю молодые специалисты предприятия выезжают на дом к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла — бывшим работникам нефтезавода — и поздравляют их с праздником.
Ветеранам передают поздравительные открытки, подарочные наборы и рисунки детей сотрудников РНПК. Всего молодые специалисты навестят более 40 ветеранов войны и тружеников тыла, работающих на заводе после войны.
8 мая на одной из высоких точек завода — на установке каталитического крекинга (в54 метра) — поднимут флаг Победы.
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