Тамбовчанин получил 11 лет тюрьмы за убийство односельчанина

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Жителя села Авдеевка Тамбовского района осудили за убийство своего односельчанина, сообщил
В суде установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого, где они выпивали.
Между ними возник конфликт, в процессе которого обвиняемый избил мужчину, а также нанес удар ножом в шею, повредив сонную артерию и яремные вены, что вызвало массивную кровопотерю и смерть потерпевшего на месте происшествия.
Злоумышленнику назначили девять лет и шесть месяцев лишения свободы. Отменив условное осуждение по предыдущему приговору, и частично присоединив неотбытое наказание к вновь назначенному, суд определил осужденному 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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