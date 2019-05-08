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Фото: Ru.wikipedia.org
Около 20 исторических объектов отреставрируют к 500-летию Тульского кремля, передает
«В этом году будут проведены реставрационные работы на пяти объектах в малых исторических городах — Чекалине, Белеве и Одоеве. Также планируется выделение средств на разработку проектов реставрации и музеефикацию объектов в Белевском, Одоевском, Суворовском и Дубенском районах», — отметила пресс-служба правительства региона.
Также работы завершат в Доме купца Пряничникова в Крапивне. Уже разработаны и утверждены концепции создания новых экспозиций во Въездной башне в Богородицке и музея декоративно-прикладного искусства на улице Металлистов в Туле.
Министр отметила, что на проведение мероприятий по празднованию 500-летия Тульского кремля в текущем году выделили 212 млн рублей. Запланировано проведение двух научных форумов, крупных выставок, издание сборников статей, книги-альбома «Тульский кремль», краеведческого сборника.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.