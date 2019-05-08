На Красной площади полицейский покончил с собой

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В ночь на среду, 8 мая, на Красной площади нашли тело сержанта полиции с огнестрельным ранением. Об этом передает
Тело нашли в общественном туалете напротив Исторического музея возле Красной площади.
«Находившийся на дежурстве сотрудник 1995 года рождения умер от огнестрельного ранения, полученного из собственного табельного пистолета. Его смерть наступила около 03:00», — сказал собеседник агентства.
Факт обнаружения тела подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
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