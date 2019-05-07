В Спасске столкнулись «Митсубиси» и «Лада», пострадали два человека

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 6 мая, в Спасске столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Xray. Об этом сообщила ГТРК «
ДТП произошло около 11:30 на улице Ломоносова рядом с домом №8А.
По предварительной информации, 29-летний житель Рязанской области на Lada Xray не уступил дорогу Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 57-летний житель Спасска.
В ДТП пострадали два пассажира автомобиля Lada — 46-летняя женщина и 52-летний мужчина.
По факту произошедшего проводится проверка.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.