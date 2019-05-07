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11:35, 7 мая 2019 1 963
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В Рязани массово отключили холодную воду. Адреса

В Рязани массово отключили холодную воду. Адреса

Утром во вторник, 7 мая, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Касимовское шоссе, дома 40 корпус 1, 40 корпус 2, 38-б (школа №59), 40-а (детсад №150);
  • улица Новоселов, дома 17 корпус 1 (школа №72), 17-а (детсад №131);
  • улица Ленинского Комсомола, дом 87;
  • улица Стройкова, дома 84, 84 корпус 1, 84 корпус 2.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Вокзальная, дома 97, 99, 101;
  • Первомайский проспект, дом 63;
  • площадь Дмитрова, дома 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2.

Кроме того, после окончания ремонта воду дадут в домах 26 и 26-а (детсад №31) по улице Белякова.


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