В мае изменится расписание электричек Казанского направления

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В рабочие дни в мае изменятся время отправления и прибытия, а также режим остановок расписание некоторых электричек Казанского направления. На перегоне Рыбное — Дивово пройдут ремонтно-путевые работы, сообщил
На это время отменят некоторые рейсы электропоездов на участках:
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте компании, на станциях и остановках.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.