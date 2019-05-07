RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Шоколадную фабрику в Липецкой области запустят до конца года. Об этом сообщил интернет-портал «
Планировалось, что производство шоколадной глазури и мармелада стартует к осени 2018 года. «Теперь озвучены новые сроки — конец 2019 года. Инвесторы в настоящее время приступили к газификации объекта, продолжается отделка помещения. Электричество на фабрике имеется», — сообщили изданию в районной администрации.
Ранее озвучивалось, что трое инвесторов из Липецкой области и Москвы намеревались вложить в ООО «Долгоруковская шоколадная фабрика» порядка 100 миллионов рублей. На фабрике трудоустроено около 15 человек.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОколо четырех тысяч рязанцев написали «Диктант Победы»
|
cледующая новость →Силовики задержали группу неонацистов, нападавших на мигрантов в Рязани
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.