«Сбербанк» отменил комиссию за обслуживание по кредитным картам Gold и Classic

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«Сбербанк» отменил плату за обслуживание по новым кредитным картам массовой линейки уровня Gold и Classic без ко-брендинговых программ.
С 6 мая по 31 июля в рамках акции клиенты могут оформить кредитную карту массовой линейки с бесплатным обслуживанием на протяжении всего срока действия, без дополнительных условий.
При этом по картам сохраняются остальные преимущества: бесплатная услуга СМС-информирования обо всех операциях, беспроцентный период до 50 дней и начисление бонусов «Спасибо».
«Близятся лето и сезон отпусков, а значит, наше предложение становится особенно актуальным. Так, в 2018 году с мая по июль было выдано почти на 10% больше кредитных карт, чем за предыдущие три месяца. С кредитной картой „Сбербанка“ клиенты смогут позволить себе больше, а отсутствие комиссии за обслуживание сделает продукт более доступным», — прокомментировал Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» «Сбербанка».
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